Более 10 стран поддержали Крымскую платформу

Некоторые страны уже дали свое принципиальное согласие на участие в переговорах в формате Крымской платформы.

Более десяти стран мира уже поддержали Крымскую платформу, как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины. Об этом в воскресенье, 4 апреля в эфире канала «Дом» сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Президент говорит с лидерами многих стран по поводу Крымской платформы. Ее создание уже приветствовали такие страны как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны – их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров», – сказала она.

Первый саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости Украины. По словам Мендель. сейчас решаются организационные вопросы формата саммита в условиях пандемии.

«Мы понимаем – наш общий дом невозможен без Крыма. И когда мы говорим о мире, мы говорим о нашей сильной Украине, о том государстве, в котором каждый из нас захочет жить», – резюмировала Мендель.

Ранее сообщалось, что к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.