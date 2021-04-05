Зеленский рассказал о результатах поездки в Катар

Две страны подписали 15 важных документов, два из которых – коммерческие контракты. Также обсуждались инвестиции в Украину и поставки продовольствия в Катар.

Украина и Катар подписали 13 важных документов, а также два коммерческих контракта. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский, который перебывает с визитом в Катаре.

По его словам, обе страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что в ходе визита в Катар Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.

Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

«Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара», – подчеркнул он.

Во время встречи речь также шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Зеленский выразил надежду, что катарские компании присоединятся к проектам Большого строительства уже в этом году.

«Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов. В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения», – говорится в сообщении.

В ОП также отметили, что со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани выразил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Собеседники обозначили приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Катаром, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем украинско-катарских отношений, основанных на принципах доверия, взаимоуважения и партнерства.

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