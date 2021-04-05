В Киеве эпидпорог превышен на 18%

На минувшей неделе заболеваемость незначительно сократилась за счет детского населения.

По итогам минувшей недели в Киеве зарегистрировали 26 276 заболевших гриппом и ОРВИ, эпидемический порог в городе превышен на 18,2%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает в понедельник, 5 апреля, пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.

Поворозник отметил, что в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели – 6 529 (снижение на 12,8%), взрослых – 19 747 человек (рост на 3,5%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 24,8%, а на предыдущей неделе – 28,2%. 44,2% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% – зарегистрировано 2 886 случаев», – говорится в сообщении.

По словам Поворозника, в медицинские учреждения за неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

«Я не раз говорил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ непосредственно влияет на количество госпитализированных. Ведь сегодня все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Только за минувшие сутки в коммунальные больницы госпитализированы 470 заболевших коронавирусом, с подозрением на заболевание и с пневмониями. Всего в стационарах лечатся 4 693 пациентов», – отметил замглавы КГГА.

Он также выразил надежду, что карантин, который с 5 апреля введен в городе, должен уменьшить уровень заболеваемости и соответственно – нагрузку на врачей коммунальных медучреждений.

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