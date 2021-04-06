Зеленский: единственный путь к окончанию войны на Донбассе – вступление в НАТО
Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе. Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергомсегодня во вторник, 6 апреля.
Как сообщает Офис президента, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.
«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — сказал глава государства.
Разговор Зеленского и Столтенберга состоялся на фоне наращивания Россией своих войск на границе с Украиной.
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