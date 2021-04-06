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18:39 06 Апреля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Зеленский: единственный путь к окончанию войны на Донбассе – вступление в НАТО

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе. Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергомсегодня во вторник, 6 апреля.

Как сообщает Офис президента, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — сказал глава государства.

Разговор Зеленского и Столтенберга состоялся на фоне наращивания Россией своих войск на границе с Украиной.

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Тэги: Йенс Столтенберг, Украина в НАто
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