Зеленский: единственный путь к окончанию войны на Донбассе – вступление в НАТО

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе. Об этом шла речь во время его телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергомсегодня во вторник, 6 апреля.

Как сообщает Офис президента, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — сказал глава государства.

Разговор Зеленского и Столтенберга состоялся на фоне наращивания Россией своих войск на границе с Украиной.