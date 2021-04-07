Вертолет NASA снял первое фото на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдела первый снимок на красной планете.

«Фото было сделано 3 апреля. Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро», – говорится в сообщении NASA.

В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.

Также на 12 апреля запланирован управляемый полет вертолета, который станет первым летательным аппаратом на другой планете.

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