Вертолет NASA снял первое фото на Марсе
Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдела первый снимок на красной планете.
«Фото было сделано 3 апреля. Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро», – говорится в сообщении NASA.
В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.
Также на 12 апреля запланирован управляемый полет вертолета, который станет первым летательным аппаратом на другой планете.
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Ученые сделали свои выводы, составив на основе данных с марсоходов и космических аппаратов модель Красной планеты.
Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter. Уже марсоход Perseverance прислал на Землю пять фото.
В NASA создали вертолет для полета над поверхностью Марса, и уже в 2020 году отправят его покорять красную планету.