Россия не хочет, чтобы США участвовали в нормандском формате

А в Госдепартаменте США заявили, что попросили Россию предоставить объяснения из-за военной активности РФ у границ Украины.

Россия не поддерживает идею участия США в переговорах по Украине в нормандском формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», – заявил он.

Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность прогресса в переговорах по Донбассу именно в привлечении к ним США, пишет РБК-Украина.