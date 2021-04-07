Россия не хочет, чтобы США участвовали в нормандском формате
А в Госдепартаменте США заявили, что попросили Россию предоставить объяснения из-за военной активности РФ у границ Украины.
Россия не поддерживает идею участия США в переговорах по Украине в нормандском формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», – заявил он.
Стоит отметить, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук видит возможность прогресса в переговорах по Донбассу именно в привлечении к ним США, пишет РБК-Украина.
«США – единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма», – сказал Кравчук.
Как сообщалось, в Госдепартаменте США заявили, что попросили Россию предоставить объяснения из-за военной активности РФ у границ Украины. А также призвали Россию «воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации».
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