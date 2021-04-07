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Главная » Украина » Политика
17:00 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабмине рассказали, когда ФОПы получат обещанную помощь

Зарегистрироваться на получение помощи от государства можно будет уже на следующей неделе.

ФОПы и работники предприятий, которые пострадали от карантина, смогут зарегистрироваться на получение помощи в размере восемь тысяч гривен уже на следующей неделе. Об этом во время заседания Камбина в среду, 7 апреля, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что это можно будет сделать посредством портала или приложения Дія.

«Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дія. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мер.

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Тэги: Кабмин, Выплаты, карантин, ФОПы
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