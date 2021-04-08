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03:09 08 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Двух олимпийских чемпионов из России наказали за допинг

Все результаты аннулируются со всеми последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков и денежных призов.

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок отстранения российских спортсменов начинается 7 апреля 2021 года.

Все результаты, достигнутые Антюх с 30 июня 2013 года до начала срока дисквалификации, аннулируются со всеми последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков и денежных призов.

То же касается Сильнова, начиная с 8 июля 2013 года.

Отметим, что Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в Пекине в прыжках в высоту.

Антюх стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами.

Добавим, что и Сильнов, и Антюх уже завершили спортивную карьеру.

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Тэги: допинг, легкая атлетика, олимпийский чемпион
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