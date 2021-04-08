Чемпионат Украины по футболу завершится на неделю раньше

25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур – на 9 мая. Окончательное решение утвердит Украинская ассоциация футбола.

Исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий подтвердил, что клубы согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020.

«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение. Таким образом 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур – на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ», – сказал Дикий.

Поначалу последний тур должен был состояться 15 мая.

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