В Москве отреагировали на планы США назначить представителя по СП-2
У Путина считают, что Вашингтон вмешивается в экономические интересы других стран, назначая своего представителя.
В Кремле заявили, что назначая своего спецпредставителя по проекту Северный поток – 2 США вмешиваются в дела других стран. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что США предложили бывшему координатору Госдепа по делам международной энергетики Амосу Хокстейну, который входил в набсовет Нафтогаза Украины, должность спецпредставителя Вашингтона на переговорах по СП-2.
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