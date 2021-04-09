Степанов нашел виновных в срыве вакцинации

Глава МОЗ заявил, что в низких темпах вакцинации в Украине виноваты иностранные компании, которые не поставляют своевременно вакцину.

Украина могла бы делать до 13 млн прививок от коронавируса в месяц, если бы получила все запланированные вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

«Возможности медицинской системы – спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос – это наличие вакцины», – сказал Степанов.

Он рассказал, что страна заключила контракты на поставку 24 млн доз, из них за 14 млн выплачены средства. Однако ряд контрактов сорвался, в итоге Украина не получила индийскую вакцину AstraZeneca/CoviShield, хотя уплатила все средства по контракту.

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