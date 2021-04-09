Янукович готов принять участие в суде по потере Крыма
Бывший президент обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции.
Бывший президент Виктор Янукович готов принять участие в заседании Верховного суда по делу о потере Крыма. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в пятницу, 9 апреля.
Как сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции.
По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему «считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту».
Он отметил, что Янукович много раз пытался принять участие в судебных заседаниях онлайн, но суды ему отказывали, кроме Святошинского суда, который в 2016 году рассматривал дело Беркута.
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Решение об аресте беглого главы государства было принято с нарушениями закона, который предполагает предварительное объявление в международный розыск, чего в отношении Януковича не было сделано.
Защита беглого экс-президента выиграла апелляцию и добилась отмены решения об одном из его заочных арестов.