На Филиппинах парень умер после 300 приседаний за нарушение комендантского часа
В некоторых провинциях страны еще действует строгий комендантский час с 18:00 до 5:00.
28-летний филиппинец скончался после того, как деревенские охранники заставили его выполнить 300 приседаний в качестве наказания за нарушение карантина.
Как сообщает The Guardian, Даррен Манаог Пеньяредондо поймали за покупкой питьевой воды после 18:00 в городе Дженирал Триас. Дело было в прошлый четверг, и в провинции действовал «усиленный карантинный режим», который включает комендантский час с 18:00 до 5:00.
А с нарушителями на Филиппинах церемониться не привыкли. Его и еще одного человека доставили на площадь Малабон перед зданием муниципалитета. Потом им сказали сделать по 100 приседаний, причем синхронно, иначе будут «штрафные».
В конечном итоге нарушителям пришлось сделать 300 приседаний кряду. Об этом позднее сообщили близкие погибшего.
«Он добрался домой в пятницу в 8:00 утра, он не мог нормально ходить… Потом он сказал, что падал несколько раз во время упражнений. А на следующее утро у него начались конвульсии, и так до 10 вечера… Пока не остановилось сердце», – рассказывают родственник.
Позднее мэр города генерал Триас Антонио Феррер подтвердил, что по данному факту ведется расследование.
А тем временем, правительство Филиппин продлило национальную изоляцию еще на неделю.
На данный момент в стране зарегистрировано более 795 000 случаев заболевания и 13 425 смертей, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии после Индонезии.
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