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06:50 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бразилии строят новую статую Христа

В городе Энкантадо на юге страны строят новую статую Иисуса Христа, она будет выше знаменитой статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро – 43 метра против 38.

Статуя Христа-Защитника в Энкантадо станет третьим в мире по высоте памятником Иисусу. Две самые большие статуи находятся в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м).

Рабочие уже завершили монтаж рук и головы. Сейчас в основании каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку. Закончить строительство планируют к концу 2021 года.

Идея возведения новой достопримечательности принадлежит местному политику Адроальдо Конзатти, который умер в марте из-за коронавируса. Проект обошелся в 350 тысяч долларов. Деньги на него собрали за счет пожертвований частных лиц и компаний.

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Тэги: Бразилия, статуя Иисуса Христа
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