В Москве отрицают запрос беседы Зеленского и Путина

В Офисе президента уже заявляли, что Путин отказался от контактов с Зеленским, в том числе в рамках нормандского формата.

Мендель сообщила о новом запросе разговора Зеленского с Путиным. Песков эту информацию отрицает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что в последние дни Кремль не получал запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы», – сказал Песков в понедельник, 12 апреля.

Он отметил, что президенту РФ «всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила Reuters, что президент снова предложил Путину пообщаться.

«Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель.

Ранее в Офисе президента уже заявляли, что Путин отказался от контактов с Зеленским, в том числе в рамках нормандского формата.

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