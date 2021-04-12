В Москве отрицают запрос беседы Зеленского и Путина
В Офисе президента уже заявляли, что Путин отказался от контактов с Зеленским, в том числе в рамках нормандского формата.
Мендель сообщила о новом запросе разговора Зеленского с Путиным. Песков эту информацию отрицает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что в последние дни Кремль не получал запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы», – сказал Песков в понедельник, 12 апреля.
Он отметил, что президенту РФ «всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила Reuters, что президент снова предложил Путину пообщаться.
«Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель.
Ранее в Офисе президента уже заявляли, что Путин отказался от контактов с Зеленским, в том числе в рамках нормандского формата.
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