К легализации лекарств с каннабисом у МВД претензий нет

В Украине правоохранители сами участвовали в разработке проекта о разрешении использования в медицинских целях препаратов на основе каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«При разработке данной инициативы с целью возможности получения пациентами доступа к лекарственным средствам с содержанием производных веществ каннабиса была предусмотрена возможность использования веществ Набилон и Набиксимолс как в составе импортных лекарственных средств, так и для использования в производстве соответствующих отечественных медицинских препаратов. Вместе с тем также предусмотрена минимизация рисков использования этих веществ наркопреступниками в незаконном обороте наркотиков», – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что согласно постановлению Кабмина, оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический канабиноид, имитирующий действие особенно опасного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных средств.

Правительство Украины исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса. Постановление № 324 от 7 апреля опубликовано на правительственном портале.

Тэги: медицинская марихуана, лекарства из канабиса