Власти Китая запустили горячую линию для жалоб на интернет-критиков компартии

Зачистить сеть от «исторических нигилистов» обещают к июлю — столетнему юбилею политической силы.

Власти Китая запустили горячую линию для жалоб на людей, критикующих в интернете коммунистическую партию и «искажающих» ее историю. Зачистить сеть от «исторических нигилистов» обещают к июлю — столетнему юбилею политической силы. Об этом пишет The Guardian.

Управление по вопросам киберпространства КНР надеется, что граждане будут «с энтузиазмом сообщать о распространении вредной информации». Какое наказание грозит интернет-критикам, не сообщается.

Власти Китая жестко цензурируют интернет. Большинство иностранных сетей, поисковых систем и информационных агентств в стране запрещены. Онлайн-надзор усиливается перед крупными событиями: историческими годовщинами, политическими собраниями и спортивными мероприятиями.

В Китае с 2003 года действует система интернет-цензуры «Золотой щит». Она регистрирует реальные имена всех пользователей и отслеживает их действия.

Тэги: китайская цензура, критики коммунистической партии