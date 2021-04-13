Власти Китая запустили горячую линию для жалоб на интернет-критиков компартии
Зачистить сеть от «исторических нигилистов» обещают к июлю — столетнему юбилею политической силы.
Власти Китая запустили горячую линию для жалоб на людей, критикующих в интернете коммунистическую партию и «искажающих» ее историю. Зачистить сеть от «исторических нигилистов» обещают к июлю — столетнему юбилею политической силы. Об этом пишет The Guardian.
Управление по вопросам киберпространства КНР надеется, что граждане будут «с энтузиазмом сообщать о распространении вредной информации». Какое наказание грозит интернет-критикам, не сообщается.
Власти Китая жестко цензурируют интернет. Большинство иностранных сетей, поисковых систем и информационных агентств в стране запрещены. Онлайн-надзор усиливается перед крупными событиями: историческими годовщинами, политическими собраниями и спортивными мероприятиями.
В Китае с 2003 года действует система интернет-цензуры «Золотой щит». Она регистрирует реальные имена всех пользователей и отслеживает их действия.
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