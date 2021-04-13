В США сотрудница полиции перепутала шокер и пистолет при задержании

Глава полиции города Бруклин-Сентер в Миннесоте объяснил гибель 20-летнего «случайным выстрелом».

В ходе задержания 20-летнего афроамериканца Данте Райта сотрудница правоохранительных органов собиралась применить электрошоковое устройство, но ошиблась и произвела выстрел из огнестрельного оружия, заявил глава полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Тим Гэннон.

«Просмотрев видео и прослушав команды сотрудницы полиции, я полагаю, что она намеревалась применить тазер, но в итоге выстрелила пулей», – цитирует Гэннона газета Pioneer Press.

Он назвал смерть Райта следствием «случайного выстрела».

Как указали в издании, на пресс-конференции Гэннон продемонстрировал видео с камеры на теле полицейского. На нем слышны выкрики женским голосом: «Тазер, тазер!» – это означает готовность к применению электрошокера. При этом на ролике видно, что в направлении Райта выставили огнестрельное оружие. По словам Гэннона, стрелявшую сотрудницу полиции временно отстранили от службы. Ее имя не разглашается.

Тэги: электрошокеры, случайный выстрел полицейского, электрошокер, Бруклин-Сентер