Ученые превратили вибрации паутины в музыку

Они назначили каждой нити, ее уникальному натяжению и вибрации, тон в диапазоне звуков, которые способен воспринимать человек.

Ученые из Массачусетского технологического института показали, как звучит паутина. Они назначили каждой нити, ее уникальному натяжению и вибрации, тон в диапазоне звуков, которые способен воспринимать человек. Об этом пишет Vice.

«Паутина по структуре чем-то напоминает арфу или струнный инструмент. Поэтому возник вопрос: „Что будет, если смоделировать эти струны как вибрирующие объекты?“. Наш проект показывает, что система координат человека — не единственная. У кого-то вроде паука есть совершенно другой способ познания мира, и теперь у нас есть способность это действительно увидеть и услышать», — сказал руководитель проекта Маркус Бюлер.

Он считает, что полученные в ходе работы данные можно будет использовать для коммуникации с пауками в недалеком будущем.

Тэги: паутина в музыку, коммуникация с пауками