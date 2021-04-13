Ученые превратили вибрации паутины в музыку
Они назначили каждой нити, ее уникальному натяжению и вибрации, тон в диапазоне звуков, которые способен воспринимать человек.
Ученые из Массачусетского технологического института показали, как звучит паутина. Они назначили каждой нити, ее уникальному натяжению и вибрации, тон в диапазоне звуков, которые способен воспринимать человек. Об этом пишет Vice.
«Паутина по структуре чем-то напоминает арфу или струнный инструмент. Поэтому возник вопрос: „Что будет, если смоделировать эти струны как вибрирующие объекты?“. Наш проект показывает, что система координат человека — не единственная. У кого-то вроде паука есть совершенно другой способ познания мира, и теперь у нас есть способность это действительно увидеть и услышать», — сказал руководитель проекта Маркус Бюлер.
Он считает, что полученные в ходе работы данные можно будет использовать для коммуникации с пауками в недалеком будущем.
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