Шойгу назвал скопление войск на границах с Украиной ответом на действия НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил скопление войск на границах с Украиной «угрожающей деятельностью» НАТО.

«Весной этого года объединенные силы НАТО начали самые масштабные за последние 30 лет военные учения Defender Europe-2021. Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в причерноморском и балтийском регионах. Всего рядом с нашей территорией концентрируется до 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе авиации», – говорится в заявлении Сергея Шойгу.

Он сказал, что переброска войск стала ответом России на такие действия.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные границы РФ [и в оккупированный Крым] в районы выполнения учебно-боевых задач… Сейчас эти объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель», – заявил Шойгу.

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