В Нигере при пожаре в школе погибли 20 учеников
Младшие школьники попали в огненную ловушку. Пожар уничтожил помещения нескольких классов.
В африканском государстве Нигер в результате пожара в школе погибли не менее 20 детей. Об этом накануне сообщило местное издание Actu Niger.
Указано, что трагедия произошла в столице страны – Ниамее. Пожар вспыхнул в школе в районе Пейс Бас. По первоначальной информации, школьники попали в огненную ловушку. Пожар уничтожил помещения нескольких классов.
Известно, что погибли ученики подготовительных и младших классов.
Причина возгорания пока неизвестна. Местные власти начали расследование.
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