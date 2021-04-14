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15:00 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нигере при пожаре в школе погибли 20 учеников

Младшие школьники попали в огненную ловушку. Пожар уничтожил помещения нескольких классов.

В африканском государстве Нигер в результате пожара в школе погибли не менее 20 детей. Об этом накануне сообщило местное издание Actu Niger.

Указано, что трагедия произошла в столице страны – Ниамее. Пожар вспыхнул в школе в районе Пейс Бас. По первоначальной информации, школьники попали в огненную ловушку. Пожар уничтожил помещения нескольких классов.

Известно, что погибли ученики подготовительных и младших классов.

Причина возгорания пока неизвестна. Местные власти начали расследование.

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Тэги: школа, пожар, жертвы, Нигер
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