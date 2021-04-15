SpaceX доставит миссию NASA на Луну

Ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат с лунным аппаратом NASA.

Компания Astrobotic заключила контракт со SpaceX, согласно которому ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат с лунным аппаратом NASA. Об этом сообщает специализированное издание Space News в четверг, 15 апреля.

«Добраться Луны – это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии Griffin 1, обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне», – сказал директор миссии Дэниел Гиллис.

В то же время в Astrobotic отказались разглашать условия сделки.

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