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09:18 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти Японии не исключили отмену Олимпиады

Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.

Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала «Асахи», что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.

​Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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