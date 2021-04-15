Власти Японии не исключили отмену Олимпиады

Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.

Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала «Асахи», что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.

​Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.

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