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20:24 15 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Медики научились диагностировать депрессию по анализу крови

Точность диагностирования депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин.

Ученые из Медицинской школы университета Индианы провели исследование с участием 300 человек и выявили 23 биомаркера, которые могут указывать на наличие у пациента депрессии или биполярного расстройства. Об этом пишет N+1.

Добровольцев поделили на три группы.

  • В первой — были волонтеры, по биологическим образцам и анамнезу которых ученые проверяли потенциальные биомаркеры.
  • Во второй — участники исследования, которым ученые пробовали поставить диагноз только по анализам крови.
  • В третьей группе — добровольцы, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами депрессии или мании. Всего — 44 человека. Каждый из них до шести раз встречался с врачом, перерыв между визитами — 3-6 месяцев.

Состояние участников исследования из третьей группы оценивали по существующим критериям, параллельно брали кровь на анализ. Ученые искали гены, показатели экспрессии которых, могут указывать на аффективное расстройство.

Точность диагностирования депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин. Возможно, это связано с биологическими особенностями.

Ученые надеются, что в будущем их метод улучшит диагностику, позволит отличать друг от друга аффективные расстройства и подбирать эффективную для конкретного пациента терапию.

Источник:
Тэги: депрессия, анализ крови
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