Медики научились диагностировать депрессию по анализу крови
Точность диагностирования депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин.
Ученые из Медицинской школы университета Индианы провели исследование с участием 300 человек и выявили 23 биомаркера, которые могут указывать на наличие у пациента депрессии или биполярного расстройства. Об этом пишет N+1.
Добровольцев поделили на три группы.
- В первой — были волонтеры, по биологическим образцам и анамнезу которых ученые проверяли потенциальные биомаркеры.
- Во второй — участники исследования, которым ученые пробовали поставить диагноз только по анализам крови.
- В третьей группе — добровольцы, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами депрессии или мании. Всего — 44 человека. Каждый из них до шести раз встречался с врачом, перерыв между визитами — 3-6 месяцев.
Состояние участников исследования из третьей группы оценивали по существующим критериям, параллельно брали кровь на анализ. Ученые искали гены, показатели экспрессии которых, могут указывать на аффективное расстройство.
Точность диагностирования депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин. Возможно, это связано с биологическими особенностями.
Ученые надеются, что в будущем их метод улучшит диагностику, позволит отличать друг от друга аффективные расстройства и подбирать эффективную для конкретного пациента терапию.
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