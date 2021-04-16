МИД: Украина приветствует новый пакет санкций США против РФ

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.

Украина поддерживает введение США новых санкций к России за ее действия в аннексированном Крыму и за вмешательство в американские выборы, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США», – написал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.

ЕС выступил с поддержкой антироссийских санкций США. Москва пригрозила Вашингтону неотвратимым ответом на новый пакет санкций.

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