В New York Times возмутились формой сборной России на Олимпиаде
Журналист New York Times Тарик Панья с нескрываемым возмущением оценил новую экипировку российских спортсменов, в котором они выступят на Олимпиаде.
По мнению журналиста, спортивная форма не должна быть выполнена в цветах российского триколора, запрещенного на крупных спортивных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада.
«Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде», – написал он в Twitter.
Напомним, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России.
Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 17 декабря 2020 года. Кроме того, до 16 декабря 2022-го сборной России также запрещено использовать национальные гимн, эмблемы или символы.
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