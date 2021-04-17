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01:03 17 Апреля 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В New York Times возмутились формой сборной России на Олимпиаде

Журналист New York Times Тарик Панья с нескрываемым возмущением оценил новую экипировку российских спортсменов, в котором они выступят на Олимпиаде.

По мнению журналиста, спортивная форма не должна быть выполнена в цветах российского триколора, запрещенного на крупных спортивных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада.

«Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде», – написал он в Twitter.

Напомним, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 17 декабря 2020 года. Кроме того, до 16 декабря 2022-го сборной России также запрещено использовать национальные гимн, эмблемы или символы.

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Тэги: сборная России, Олимпиада
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