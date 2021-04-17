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04:11 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине отложили приватизацию первой тюрьмы из-за отсутствия покупателя

Фонд государственного имущества перенес на май приватизацию Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское.

Аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен быть состояться 16 апреля, но сорвался из-за отсутствия заявок.

Следующую попытку продать бывший исправительный центр назначили на 16 мая. Стоимость объекта остается неизменной – 110 млн гривен.

Ирпенский исправительный центр №132, который прекратил работу в августе 2019 года, имеет земельный участок 8,3 га. Объект находится всего в 6 км от ближайшей станции Киевского метро.

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Тэги: тюрьма, приватизация
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