В Украине отложили приватизацию первой тюрьмы из-за отсутствия покупателя
Фонд государственного имущества перенес на май приватизацию Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское.
Аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен быть состояться 16 апреля, но сорвался из-за отсутствия заявок.
Следующую попытку продать бывший исправительный центр назначили на 16 мая. Стоимость объекта остается неизменной – 110 млн гривен.
Ирпенский исправительный центр №132, который прекратил работу в августе 2019 года, имеет земельный участок 8,3 га. Объект находится всего в 6 км от ближайшей станции Киевского метро.
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