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07:24 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинка выиграла серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо

Дарья Белодед в полуфинале турнира сумела одолеть россиянку Ирину Долгову. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.

На предпоследней секунде украинка выполнила решающий прием и в момент атаки повредила свою левую руку.

В финальной схватка Белодед должна была провести поединок против представительницы Косово Дистрии Красники. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.

Таким образом, Белодед снялась с финала и серебряным призером чемпионата Европы.

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Тэги: дзюдо
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