Украинка выиграла серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо
Дарья Белодед в полуфинале турнира сумела одолеть россиянку Ирину Долгову. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.
На предпоследней секунде украинка выполнила решающий прием и в момент атаки повредила свою левую руку.
В финальной схватка Белодед должна была провести поединок против представительницы Косово Дистрии Красники. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.
Таким образом, Белодед снялась с финала и серебряным призером чемпионата Европы.
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