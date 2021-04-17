Украинка выиграла серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо

Дарья Белодед в полуфинале турнира сумела одолеть россиянку Ирину Долгову. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.

На предпоследней секунде украинка выполнила решающий прием и в момент атаки повредила свою левую руку.

В финальной схватка Белодед должна была провести поединок против представительницы Косово Дистрии Красники. Однако из-за травмы Дарья не смогла продолжить соревнования.

Таким образом, Белодед снялась с финала и серебряным призером чемпионата Европы.

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