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04:21 18 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Барселона» выиграла Кубок Испании

«Барселона» выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании «Атлетик» со счетом 4:0.

Баски продержались до 60-й минуты, пока не забил Гризманн с передачи Френки де Йонга. Спустя три минуты отличился сам голландец после передачи Жорди Альбы.

В оставшееся время дубль сделал Лионель Месси, которому по разу голевые пасы выдали де Йонг и Альба.

Отметим, что «Барселона» завоевала 31-й Кубок Испании в истории.

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Тэги: футбол, Испания, ФК Барселона
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