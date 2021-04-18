«Барселона» выиграла Кубок Испании
«Барселона» выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании «Атлетик» со счетом 4:0.
Баски продержались до 60-й минуты, пока не забил Гризманн с передачи Френки де Йонга. Спустя три минуты отличился сам голландец после передачи Жорди Альбы.
В оставшееся время дубль сделал Лионель Месси, которому по разу голевые пасы выдали де Йонг и Альба.
Отметим, что «Барселона» завоевала 31-й Кубок Испании в истории.
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