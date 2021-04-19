Зеленский хочет лабораторию для создания вакцин

Глава государства на совещании обсудил ситуацию с третьей волной коронавируса в стране и празднование Пасхи в условиях пандемии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Об этом шла речь на селекторном совещании в понедельник, 19 апреля, под председательством Зеленского, сообщает пресс-слкжба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что для создания соответствующей лаборатории в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украина нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего «, – отметил Зеленский.

Также на совещании обсуждалась подготовка к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

«У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными», – подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 000 меньше людей, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украины близки к выходу из «красной зоны», ситуация в городе Киеве остается сложной.

Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусом выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня – 44 415.

В Минздраве доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и прививки населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

Напомним, на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украине нужно по меньшей мере три года для начала собственного производства вакцин от коронавируса. При этом отечественная вакцина от коронавируса может стоить дороже импортной, однако «страна будет защищена».

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