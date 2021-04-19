Ученые из Оксфорда будут повторно заражать переболевших ковидом, чтобы изучить реакцию иммунной системы

Ученые планируют узнать, какие иммунные реакции защищают человека от повторного заражения коронавирусом.

Оксфордский университет объявил о старте исследования, в рамках которого переболевших ковидом добровольцев намеренно повторно заразят вирусом SARS-CoV-2. В экспериментах будут участвовать невакцинированные молодые люди без проблем со здоровьем, у которых еще сохранились антитела к болезни.

Цель исследования

Ученые планируют узнать, какие иммунные реакции защищают человека от повторного заражения коронавирусом и как организм реагирует на SARS-CoV-2 во второй раз.

Результаты экспериментов помогут разработать более эффективные вакцины и методику лечения. Также станет известно, как долго работают антитела.

Исследование будет проходить в два этапа, в каждом участвуют разные группы добровольцев.

Первый этап

Первый этап начнется уже в этом месяце. Оригинальным штаммом из Уханя заразят 64 волонтера в возрасте от 18 до 30 лет. Им введут крайне малую дозу вируса. Ученые считают, что смогут заразить половину добровольцев, вызвав минимальные симптомы болезни или никаких вообще.

Участники эксперимента 17 дней проведут на карантине в специально спроектированной палате. Они пройдут обследования, в том числе КТ легких и МРТ сердца.

Второй этап

Второй этап должен начаться этим летом. Добровольцы получат «стандартную» дозу коронавируса. Ее установят в ходе первого этапа. После выписки участники обеих частей исследования восемь раз пройдут осмотр врача. Всего исследование будет длиться 12 месяцев.

Безопасность

Добровольцев, у которых появятся симптомы болезни, будут лечить моноклональными антителами Regeneron Pharmaceuticals — они произведены в США. Там их одобрили для терапии ковида.

Участников исследования выпишут только тогда, когда не смогут распространять вирус. Ученые считают: если добровольцы полностью здоровы и успешно перенесли ковид в первый раз, риски для них минимальные.

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