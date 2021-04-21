Украина завоевала две бронзы на ЧЕ по борьбе
В Варшаве (Польша) проходит чемпионат Европы-2021 по борьбе, где выступают украинские спортсмены.
В рамках турнира состоялись поединки представителей вольного стиля, в которых сборная Украина сумела взять две бронзовые медали.
Так, в весе 57 кг бронзу завоевал Камиль Керимов, который победил спортсмена из Болгарии Микяя Наима.
В весе 70 кг бронзовая медаль досталась Игорю Никифоруку, который завоевал ее на отказе соперника из Великобриталии Николае Кожокару.
Добавим, что два представителя сборной Украины потерпели поражение в поединках за бронзу – Андрей Свирид (65 кг) уступил Али Рахимзаде из Азербайджана, а Мурази Мчедлидзе (97 кг) проиграл представителю Польши Радославу Барану.
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