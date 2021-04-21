В Китае начнут продавать самый дешевый чип для связи мозга с компьютером

Он предназначен для животных.

Ученые из Фуданьского университета разработали беспроводной чип для связи мозга с компьютером, который поступит в продажу в сентябре 2021-го. Он предназначен для животных.

Устройство передает в данные между нервными клетками и компьютером. Его можно использовать для исследований. Так как чип очень маленький и легкий, он пригодится ученым в научных экспериментах на мышах.

Чип обеспечит круглосуточную запись нейронных сигналов. Он потребляет всего три милливатта и держит заряд до 24 часов, что позволит не менять батареи во время работы. А еще чип в два раза дешевле всех существующих на данный момент аналогов.

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