В Киеве избили популярного телеведущего
Телеведущего «Телебачення Торонто» Майкла Щура избили и обрызгали из газового баллончика в Киеве. Об этом сам телеведущий заявил в Facebook.
Инцидент произошел после того, как ведущего на пешеходном переходе не пропустили парни на самокатах. Щур сделал им замечание и напомнил о правилах дорожного движения. После того как Щур крикнул: «Пропускай пешеходов!», его ударили и брызнули из баллончика в глаза.
Теперь ведущий написал заявление и хочет найти своего обидчика:
«Я уверен, что он – не «садист-водитель самоката», а нормальный тип… но мы с ним встряли», – говорит Щур.
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