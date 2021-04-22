В Киеве избили популярного телеведущего

Телеведущего «Телебачення Торонто» Майкла Щура избили и обрызгали из газового баллончика в Киеве. Об этом сам телеведущий заявил в Facebook.

Инцидент произошел после того, как ведущего на пешеходном переходе не пропустили парни на самокатах. Щур сделал им замечание и напомнил о правилах дорожного движения. После того как Щур крикнул: «Пропускай пешеходов!», его ударили и брызнули из баллончика в глаза.

Теперь ведущий написал заявление и хочет найти своего обидчика:

«Я уверен, что он – не «садист-водитель самоката», а нормальный тип… но мы с ним встряли», – говорит Щур.

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