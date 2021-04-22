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11:15 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подделку вакцину от коронавируса Pfizer обнаружили в Польше и Мексике

В Мексике успели вакцинировать 80 человек, а в Польше поддельную вакцину использовать не успели.

В Польше и Мексике обнаружены поддельные вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В Мексике вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.

Отмечается, что в Мексике успели вакцинировать 80 человек. В Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer там выдавали лекарство против морщин.

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Тэги: Pfizer, поддельная вакцина
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