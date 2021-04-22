В Крыму задержали россиянина за «шпионаж» в пользу Украины

Россиянин якобы передавал сведения, касающиеся Черноморского флота. Против задержанного возбудили дело за госизмену.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России якобы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина передавал сведения о деятельности Черноморского флота, сообщается на сайте ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – говорится в сообщении ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

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