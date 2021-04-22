В Крыму задержали россиянина за «шпионаж» в пользу Украины
Россиянин якобы передавал сведения, касающиеся Черноморского флота. Против задержанного возбудили дело за госизмену.
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России якобы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина передавал сведения о деятельности Черноморского флота, сообщается на сайте ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – говорится в сообщении ведомства.
Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.
Новости по теме
В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов.
Задержанным крымским татарам может грозить обвинение по статье о терроризме. Они находятся в отделении ФСБ в Симферополе.
Утечка информации могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации, утверждают в ФСБ.