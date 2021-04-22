НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:30 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму задержали россиянина за «шпионаж» в пользу Украины

Россиянин якобы передавал сведения, касающиеся Черноморского флота. Против задержанного возбудили дело за госизмену.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России якобы за шпионаж в пользу Украины. Мужчина передавал сведения о деятельности Черноморского флота, сообщается на сайте ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – говорится в сообщении ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Источник:
Тэги: крым, шпионаж, задержание
Loading...

Новости по теме

В Киеве «детективы» продавали закрытые базы данных в Россию и Крым

В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов.

В Крыму прошли задержания и обыски у крымских татар

Задержанным крымским татарам может грозить обвинение по статье о терроризме. Они находятся в отделении ФСБ в Симферополе.

Украинец получил 10 лет тюрьмы из-за «шпионажа» в Крыму

Утечка информации могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации, утверждают в ФСБ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты