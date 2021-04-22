На Солнце зафиксировали ряд вспышек

Явление нехарактерно для наблюдаемого в данный период глубокого минимума солнечной активности.

Утром 22 апреля на Солнце зафиксировали три вспышки класса С и выше, которые следовали одна за другой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.

Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.

Подчеркивается, что для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности вспышки не характерны.

Слабая солнечная буря может вызывать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури нарушают работу коротковолновой связи, навигационных систем, и могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

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