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19:00 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Солнце зафиксировали ряд вспышек

Явление нехарактерно для наблюдаемого в данный период глубокого минимума солнечной активности.

Утром 22 апреля на Солнце зафиксировали три вспышки класса С и выше, которые следовали одна за другой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.
Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.
Подчеркивается, что для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности вспышки не характерны.

Слабая солнечная буря может вызывать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.
Более сильные бури нарушают работу коротковолновой связи, навигационных систем, и могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

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Тэги: солнце, вспышки
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