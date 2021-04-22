В Харькове задержали банду риелторов-убийц

Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении квартирами и дальнейшем умышленном убийстве их владельцев.

В Харькове задержали группировку, которая отбирала квартиры у людей и убивала пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции и прокуратуре Харьковской области.

«По данным следствия, в начале 2019 года 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой создали преступную организацию, в состав которой вошли другие лица. Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев», – говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленники искали одиноких или неблагополучных людей. Впоследствии их спаивали алкоголем, похищали документы или держали в плену. После этого переписывали квартиры на других людей, продавали имущество, а жертв убивали.

В среду, 21 апреля, задержан организатор и 5 активных членов банды. Проведено почти 40 обысков в ходе которых найдено оружие, деньги и много документов. Спасены люди, которых фигуранты насильно удерживали.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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