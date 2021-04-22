В Харькове задержали банду риелторов-убийц
Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении квартирами и дальнейшем умышленном убийстве их владельцев.
В Харькове задержали группировку, которая отбирала квартиры у людей и убивала пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции и прокуратуре Харьковской области.
«По данным следствия, в начале 2019 года 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой создали преступную организацию, в состав которой вошли другие лица. Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев», – говорится в сообщении прокуратуры.
Злоумышленники искали одиноких или неблагополучных людей. Впоследствии их спаивали алкоголем, похищали документы или держали в плену. После этого переписывали квартиры на других людей, продавали имущество, а жертв убивали.
В среду, 21 апреля, задержан организатор и 5 активных членов банды. Проведено почти 40 обысков в ходе которых найдено оружие, деньги и много документов. Спасены люди, которых фигуранты насильно удерживали.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Новости по теме
Для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости.
Внеочередные выборы мэра Харькова назначены на 31 октября 2021 года. За постановление проголосовали 249 народных депутатов.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал очередную, девятую по счету жалобу Украины против России.