Шойгу объявил о «завершении учений»: завтра войска России могут начать отводить от Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято [...]

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – сказал он.

Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов «спланировать и приступить» с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

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