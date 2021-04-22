НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:40 22 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шойгу объявил о «завершении учений»: завтра войска России могут начать отводить от Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято [...]

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – сказал он.

Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов «спланировать и приступить» с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Источник:
Тэги: Россия, учения, войска, шойгу
Loading...

Новости по теме

В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины

Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

РФ стягивает войска к украинской границе – Главнокомандующий ВСУ

Военных стягивают под предлогом проведения учений, часть из которых планируют провести в аннексированном Крыму.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты