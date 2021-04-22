Шойгу объявил о «завершении учений»: завтра войска России могут начать отводить от Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято [...]
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – сказал он.
Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов «спланировать и приступить» с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
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