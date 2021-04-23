Спортсменов РФ будут награждать на Олимпиадах под музыку Чайковского
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром в качестве замены гимна России.
Фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского заменит гимн России во время награждения на Олимпийских играх в Токио и Олимпийских играх в Пекине.
Об этом говорится в документе Международного олимпийского комитета.
«Музыкальное сопровождение, утвержденное МОК для Олимпийского комитета России, может использоваться на всех чемпионатах мира. В качестве альтернативы международные федерации при необходимости могут использовать собственный гимн», – говорится в документе.
Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) от 19 декабря 2020 года, в декабре 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены обязаны выступать без национальных флага и гимна.
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Комиссия CAS считает, что формулировка «любой связанный с Россией гимн» распространяется на каждую песню.
За кандидатуру Баха, которая была единственной на пост президента МОК, проголосовали 93 человека, против — один, четверо воздержались.
При награждении российских спортсменов вместо национального гимна будет звучать фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского.