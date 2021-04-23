ЦИК официально признала Вирастюка победителем довыборов на 87-м округе

Центральная избирательная комиссия признала кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины.

«ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО №87 (на основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу). 30,5% избирателей (это 15 536 голосов) проголосовали за Василия Вирастюка. Он избран народным депутатом Украины», – говорится в сообщении.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк от «Слуги народа». Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии «За майбутне».

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

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