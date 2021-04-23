Нацбанк предупредил о дорогом газе летом

С мая в Украине будет действовать годовой тариф на газ, поэтому сезонного снижения цен не будет.

Национальный банк предупредил, что летом этого года стоимость газа будет более чем вдвое выше, чем прошлого. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.

Из-за этого, согласно отчету, будут расти тарифы и на другие коммунальные услуги.

Вместе с тем, по итогам года цена на газ будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цен на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

«Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», – говорится в отчете.