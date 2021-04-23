В Умани дети бросали с девятого этажа камни в хасидов

Подростки поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов.

В Умани в районе паломничества хасидов подростки с 9 этажа бросали камни в прохожих хасидов. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.

«Подростки в возрасте примерно 14 лет приехали из другого района города Умани в район паломничества, поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Мономаха, 6. Подростков «поймали на горячем».

Тэги: Умань, хасиды, дети