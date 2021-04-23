В Умани дети бросали с девятого этажа камни в хасидов
Подростки поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов.
В Умани в районе паломничества хасидов подростки с 9 этажа бросали камни в прохожих хасидов. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.
«Подростки в возрасте примерно 14 лет приехали из другого района города Умани в район паломничества, поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел на улице Мономаха, 6. Подростков «поймали на горячем».
Новости по теме
Паломники, которые уже несколько суток находятся на границе, оделись в национальные украинские костюмы и спели гимн не пустившей их страны.
Сегодня в МВД дали окончательный ответ – границу для паломников-хасидов не откроют, поэтому в Израиле просят их оставить попытки попасть в Украину.
У Зеленского призвали белорусские власти прекратить делать ложные обнадеживающие заявления для паломников и связали ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.