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18:30 23 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Виннитчине налоговика задержали на взятке в 50 тысяч гривен

Чиновник обещал фермеру не проводить у него налоговую проверку и в дальнейшем беспрепятственно регистрировать его налоговые накладные.

В Винницкой области был задержан руководитель одного из структурных подразделений ГУ Государственной налоговой службы региона. Его подозревают в вымогательстве взятки за непроведение налоговой проверки, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, чиновник требовал у главы фермерского хозяйства 50 тыс. грн за непроведение налоговой проверки на основании якобы имеющихся в налоговой милиции заявлений. Также, за определенный процент от суммы налоговых обязательств, он пообещал решить вопрос о беспрепятственной регистрации налоговых накладных, которые планировал подать предприниматель», – говорится в сообщении.

Чиновник был задержан во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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Тэги: взятка, налоговик
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