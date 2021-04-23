На Виннитчине налоговика задержали на взятке в 50 тысяч гривен
Чиновник обещал фермеру не проводить у него налоговую проверку и в дальнейшем беспрепятственно регистрировать его налоговые накладные.
В Винницкой области был задержан руководитель одного из структурных подразделений ГУ Государственной налоговой службы региона. Его подозревают в вымогательстве взятки за непроведение налоговой проверки, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, чиновник требовал у главы фермерского хозяйства 50 тыс. грн за непроведение налоговой проверки на основании якобы имеющихся в налоговой милиции заявлений. Также, за определенный процент от суммы налоговых обязательств, он пообещал решить вопрос о беспрепятственной регистрации налоговых накладных, которые планировал подать предприниматель», – говорится в сообщении.
Чиновник был задержан во время получения денег.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
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