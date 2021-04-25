В России пьяный охотник застрелил генерала ФСИН
В Чите на охоте в субботу, 24 апреля, убит глава регионального управления ФСИН по Забайкалью, генерал-майор Евгений Шихов.
«Сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится в сообщении СУ СК региона.
Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.
Как сообщают местные СМИ, убийство произошло в тайге неподалеку от заказника «Ульдургинский». Шихов приехал в Карымский район вместе со своим родственником охотиться на кабанов. Пьяный сторож охотхозяйства Николай Макаров по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. В результате полученного ранения генерал скончался на месте, его родственник умер по дороге в больницу.
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