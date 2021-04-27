Слуга народа Николай Тищенко попал в очередной скандал

У Слуг народа немало сторонников и противников, тем не менее, недавний проступок одного из представителей партии свел многочисленные противоречия к общему знаменателю.

У Слуг народа немало сторонников и противников, тем не менее, недавний проступок одного из представителей партии свел многочисленные противоречия к общему знаменателю. Николай Тищенко устроил настоящий пир во время чумы: в честь Дня рождения супруги организовал в ресторане Fairmont вечеринку, где маски не входили в обязательную составляющую дресс-кода для гостей и виновников торжества. Как сообщает телепрограмма Украина на сегодня все каналы обсуждают противоречащий законодательству жест депутата.

Протест рестораторов

Наибольшее неприятие новость вызвала у частных предпринимателей, которые терпят фатальные убытки ради того, чтобы оставаться законопослушными. Несмотря на издержки, они строго соблюдают карантинные ограничения, потому упрекают не только нарушителя-депутата, но также владельцев ресторана, которые с чьей-то легкой руки предоставили вверенную им площадь для проведения банкета.

Ресторатор Сергей Ситников, который строго соблюдает нормативы карантина, намерен возглавить движение протеста, что «правила не для всех». Предприниматель призывает соратников выйти на митинг, цель которого не отмена карантина, а справедливость.

В список требований митингующих организатор намерен включить:

одинаковые карантинные правила для всех людей, независимо от материального и социального положения;

требование к Министерству здравоохранения о пересмотре приоритетов.

Другими словами, даже жёсткий локдаун имеет смысл, если он соблюдается повсеместно, так как вирус не различает рангов и привилегий. Ограничения, которые приводят разве что к продаже пропусков в общественный транспорт, столпотворениям в супермаркетах и подпольным массовым мероприятиям, только ухудшают эпидемиологическую обстановку, то есть, дают обратный эффект. Ресторатор акцентирует на том, что заведения общепита незаслуженно оказались под прицелом ВОЗ как наиболее опасные объекты.

Кто на стороне Николая Тищенко

В социальных сетях нашлось немало оппонентов, которые утверждают, что проблема откровенно преувеличена. Не исключено, что скандал из пустяка искусственно раздули политические противники Слуг народа, и торжество семейного масштаба физически не способно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране. В то же время, даже ярые сторонники депутата вынуждены признать, что имела место быть вопиющая несправедливость и невыполнение правящей верхушкой ею же принятых законодательных постановлений.

22 апреля состоялось партийное заседание, одним из пунктов на повестку дня был вышеупомянутый инцидент. По предварительному заключению коллег, оскандалившемуся Николаю Тищенко придётся заплатить максимально возможный штраф за нарушение законодательно предусмотренных карантинных ограничений. Решение отправлено на рассмотрение, окончательный вердикт вынесет политсовет.

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