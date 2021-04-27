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Главная » Украина » Общество
12:09 27 Апреля 2021 Просмотров 1225   КомментариевКомментарии

Минздрав озвучил ограничения на Пасху

Кабмин вместе с церквями согласовали правила и рекомендации при проведении богослужений.

На майские праздники и Пасху дополнительные ограничения вводить не будут, но власти предлагают придерживаться ряда рекомендаций при посещении церквей. Чего именно не следует делать рассказал во вторник, 27 апреля, глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой обсудили соблюдение карантинных мероприятий.

«В частности, мы договорились об уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь», – рассказал министр.

Также Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимала один человек из домохозяйства.

Желательно максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и страдающих хроническими заболеваниями.

На освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Кроме того, Степанов призвал ограничить контакты на праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену.

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Тэги: Минздрав, Пасха, карантин
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