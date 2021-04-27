К достройке СП-2 присоединилось второе судно
Кроме баржи Фортуна укладку российского газопровода в водах Дании начало судно Академик Черский.
Российский трубоукладчик Академик Черский приступил к достройке газопровода Северный поток-2 в водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.во вторник, 27 апреля.
«После успешного прохождения морских испытаний судно Академик Черский приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – говорится в сообщении.
Как известно, также укладку труб ведет баржа Фортуна.
По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.
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На данный момент работы по строительству газопровода выполнены на 90-92%, говорят в компании.
Работы по достройке газопровода были остановлены на неделю из-за штормов в Балтийском море.
Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.