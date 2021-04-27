К достройке СП-2 присоединилось второе судно

Кроме баржи Фортуна укладку российского газопровода в водах Дании начало судно Академик Черский.

Российский трубоукладчик Академик Черский приступил к достройке газопровода Северный поток-2 в водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.во вторник, 27 апреля.

«После успешного прохождения морских испытаний судно Академик Черский приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – говорится в сообщении.

Как известно, также укладку труб ведет баржа Фортуна.

По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.

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