НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:00 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

К достройке СП-2 присоединилось второе судно

Кроме баржи Фортуна укладку российского газопровода в водах Дании начало судно Академик Черский.

Российский трубоукладчик Академик Черский приступил к достройке газопровода Северный поток-2 в водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.во вторник, 27 апреля.

«После успешного прохождения морских испытаний судно Академик Черский приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – говорится в сообщении.

Как известно, также укладку труб ведет баржа Фортуна.

По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.

Источник:
Тэги: строительство, судно, СП-2
Loading...

Новости по теме

Газпром: Северный поток-2 достроят в этом году

На данный момент работы по строительству газопровода выполнены на 90-92%, говорят в компании.

В Дании возобновилось строительство СП-2

Работы по достройке газопровода были остановлены на неделю из-за штормов в Балтийском море.

В Газпроме назвали срок запуска Северного потока-2

Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты