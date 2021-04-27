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16:00 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В результате пяти взрывов на Передаточнинском месторождении было добыто более 180 тысяч тонн полезных ископаемых.

В Запорожье председателю правления одного из акционерных обществ города сообщено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель предприятия с сентября по декабрь 2019 года при отсутствии разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита.

В результате пяти взрывов на Передаточнинском месторождении было добыто более 180 тысяч тонн полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в более чем 1 млрд грн.

Продолжается досудебное расследование.

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Тэги: Запорожье, чиновник, янтарь
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