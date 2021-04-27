НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
20:00 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Запорожская АЭС подключила энергоблок после ремонта

На данный момент в работе находятся 13 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС. Но уже завтра на ремонт остановят блок Хмельницкой АЭС.

Запорожская АЭС в 14:24 вторника, 27 апреля, подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

На блоке №3 Запорожской АЭС длятся 43-е сутки среднего планового ремонта, на ее блоке №6 – 10-е сутки капитального планового ремонта.

Согласно графику ремонтов блоков на 2021 год, Хмельницкая АЭС планирует 28 апреля вывести в капитальный ремонт блок №1, а Запорожская АЭС – 2 мая в средний ремонт блок №5.

Источник:
Тэги: Запорожье, АЭС, ремонт
Loading...

Новости по теме

В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В результате пяти взрывов на Передаточнинском месторождении было добыто более 180 тысяч тонн полезных ископаемых.

Запорожская АЭС отключила третий энергоблок

В работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт.

Ровенская АЭС подключила энергоблок после ремонта

Третий энергоблок был выведен в плановый ремонт в конце мая. На РАЭС в работе находятся три энергоблока.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты