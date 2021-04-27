Запорожская АЭС подключила энергоблок после ремонта

На данный момент в работе находятся 13 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС. Но уже завтра на ремонт остановят блок Хмельницкой АЭС.

Запорожская АЭС в 14:24 вторника, 27 апреля, подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

На блоке №3 Запорожской АЭС длятся 43-е сутки среднего планового ремонта, на ее блоке №6 – 10-е сутки капитального планового ремонта.

Согласно графику ремонтов блоков на 2021 год, Хмельницкая АЭС планирует 28 апреля вывести в капитальный ремонт блок №1, а Запорожская АЭС – 2 мая в средний ремонт блок №5.

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